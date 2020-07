Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real : Pogba vers une prolongation à MU ?

Publié le 9 juillet 2020 à 21h00 par La rédaction

Certaines informations sorties en Espagne amènent à penser que Paul Pogba pourrait bien accepter de prolonger à Manchester United. Analyse.

Ces dernières heures, le quotidien sportif espagnol Marca a apporté de nouvelles précisions dans le dossier Pogba, que Zidane souhaiterait ardemment faire signer au Real Madrid, sans être suivi dans ses intentions par la direction du club merengue, beaucoup plus réticente à l’idée d’investir un gros montant sur le milieu français. Selon Marca , la direction de MU afficherait désormais une grande confiance sur le fait que Pogba allait rester la saison prochaine.

Si MU est optimiste pour qu’il reste…

Si Pogba reste, cela signifie automatiquement qu’il prolongera. Le joueur n’ayant plus qu’un an de contrat en l’état, le club mancunien ne peut se permettre de le laisser partir libre en juin 2021. Dans ces conditions, un scénario se profile : MU disposant d’une option unilatérale pour prolonger le contrat du Français d’un an, il a probablement questionné le joueur sur cette éventualité et il est fort possible que l’entourage de Pogba, constatant que le marché ne serait peut-être pas favorable cet été, ait donné un feu vert de principe.