Mercato - Juventus : Lampard contrarie les plans de Sarri pour Jorginho !

Publié le 11 juillet 2020 à 15h40 par La rédaction

En manque de temps de jeu à Chelsea, Jorginho serait dans le viseur de la Juventus. Mais Frank Lampard semble vouloir retenir son joueur.