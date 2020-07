Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas a tout prévu pour son avenir !

Publié le 11 juillet 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

Engagé à l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2021, André Villas-Boas semble déjà avoir les idées claires concernant son avenir à moyen terme. Et ses projets l'éloignent clairement de l'OM.

Passé proche du départ dans la foulée de celui d'Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a finalement décidé de rester à l'Olympique de Marseille. Une volte-face que le technicien portugais a expliqué de différentes manières. Les joueurs l'ont tout d'abord convaincu en l'appelant plusieurs fois pour lui demander de poursuivre l'aventure. Une attention à laquelle André Villas-Boas n'a pas été insensible. La perspective de disputer la Ligue des Champions avec l'OM a également été un moteur de sa décision tout comme le discours que lui a tenu un Frank McCourt très ambitieux. Malgré tout, si le Lusitanien a accepté d'honorer sa dernière année de contrat, il a refusé de prolonger ce qui jette un froid sur son avenir à moyen terme, son bail prenant fin en juin 2021.

Plus que quatre sur un banc de touche

D'autant plus qu'André Villas-Boas n'a absolument pas l'intention de connaitre une carrière très longue. Dans les colonne de L'Equipe , le technicien portugais expliquait ainsi qu'il n'entraînerait pas plus de quinze au haut niveau. Et il en a déjà fait onze. « C’était trop tôt. On venait d’avoir une grosse confrontation, et je ne pensais pas que c’était le moment. Je ne sais pas, les choses sont bien comme ça, on travaille bien, on va regarder comment la saison va se dérouler. Tout le monde connaît mes intentions, je n’ai pas besoin de les répéter tout le temps. J’ai entraîné onze ans, je veux faire plus ou moins quinze ans, il me reste quatre ans », explique-t-il. Et à l'issue de la saison prochaine, il n'aura donc plus que trois ans à vivre sur un banc de touche s'il suit son plan de carrière.

La Coupe du monde 2022 comme objectif