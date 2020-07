Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo poussé à revoir ses plans pour Tuchel ?

Publié le 11 juillet 2020 à 11h30 par A.C.

Grand favori pour succéder à Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, Massimiliano Allegri prépare son retour. Mais celui-ci pourrait bien ne pas être au PSG...

Cette année, Thomas Tuchel a remporté son quatrième titre avec le Paris Saint-Germain, club qu’il a rejoint en 2018. Pourtant, son bilan n’est pas vraiment des meilleurs. L’élimination face à Manchester United en Ligue des Champions est encore dans toutes les têtes, sans oublier les échecs dans les coupes nationales, comme la défaite en finale de Coupe de France face au Stade Rennais. Le retour de Leonardo au PSG semble l’avoir encore plus mis en danger. Le directeur sportif italo-brésilien n’est en effet pas un grand fan de la méthode Tuchel. Nous vous expliquons donc depuis plusieurs mois déjà qu’il aimerait placer un autre entraineur sur le banc du PSG et sa priorité n’est autre que Massimiliano Allegri. Selon nos informations, cette piste est toujours vive et l’ancien de la Juventus cherche justement un nouveau club ambitieux actuellement, afin de préparer la saison 2020/2021. Est-ce que ça sera le PSG ?

Allegri voudrait finalement rester en Serie A

Rien n’est moins sûr. Après avoir fait le tour en Serie A, avec Sassuolo, Cagliari et ensuite le Milan AC et la Juventus, le technicien de 52 ans semblait enfin prêt pour tenter sa première aventure à l’étranger. D’ailleurs, Massimiliano Allegri ne manque pas de possibilités. Ces derniers mois, son nom a en effet été lié à Manchester United, à Tottenham, avant l’arrivée de José Mourinho, au Real Madrid, au Paris Saint-Germain ou encore au Bayern Munich. Pas mal pour quelqu’un qui a passé les derniers mois loin des terrains. Pourtant, Tuttosport a lâché une petite bombe. Allegri ne souhaiterait plus partir à l’étranger, puisqu’il voudrait reprendre du service en Serie A, un championnat qu’il connait à la perfection.

L’Inter prête à virer Conte pour prendre Allegri ?