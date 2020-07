Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani dans une impasse pour son avenir ?

Publié le 11 juillet 2020 à 18h30 par La rédaction

Alors qu’Edinson Cavani a quitté le PSG libre de tout contrat à l’issue du mois de juin, l’international uruguayen ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Si la Serie A semble être une option intéressante pour son avenir, le Matador serait actuellement dans l’impasse pour des raisons financières…

Le PSG a déjà dit au revoir au meilleur buteur de son histoire. Après quelques mois de spéculations concernant son avenir, Edinson Cavani a quitté le club libre de tout contrat à l’issue du mois de juin. Une perte que Leonardo a tenté de faire rapidement oublier puisque juste avant son départ, Mauro Icardi s'engageait définitivement avec le PSG en provenance de l’Inter Milan. Actuellement sans club, Cavani semble vouloir prendre son temps pour décider de sa future destination. Mais il se trouverait actuellement dans une impasse…

L’Inter plus très chaud

Ainsi, comme révélé par le Corriere dello Sport ou encore la Gazzetta dello Sport , Antonio Conte aurait décidé de laisser de côté la piste Edinson Cavani pour renforcer son attaque. En effet, les demandes financières de l’international uruguayen (environ 12M€ de salaire annuel) seraient trop élevées, et ce même pour un cador italien comme l’Inter Milan. Avec le départ de Lautaro Martinez au Barça dans les tuyaux, les Nerazzurri doivent recruter sur le front de l’attaque, cependant les profils d’Olivier Giroud, Edin Dzeko ou encore Mario Mandzukic seraient actuellement préférés à celui du Matador . Une porte italienne pourrait donc se fermer pour Cavani, qui ne sait toujours pas où il atterrira. Et si l’Inter ne se présente pas comme l’unique club intéressé pour signer le Matador , les autres clubs de Serie A ne semblent pas non plus prêts à le faire venir…

Cavani trop gourmand pour l’AS Roma