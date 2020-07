Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles précisions sur la piste Allegri...

Publié le 11 juillet 2020 à 15h45 par A.C.

Des nouvelles informations sont venues éclaircir l’avenir de Massimiliano Allegri, très apprécié du côté du Paris Saint-Germain.

Après une année sabbatique, Massimiliano Allegri est prêt à reprendre du service. Depuis quelques mois, l’ancien de la Juventus fait en effet le tour des médias européens, afin de faire connaitre son envie de retrouver un banc. Le 25 mai dernier, nous vous expliquions que Leonardo songe toujours à lui pour remplacer Thomas Tuchel, mais Sky Sport Italia a annoncé ce samedi que l’Inter pourrait approcher Allegri, en cas de mise à pied d’Antonio Conte.

L’Inter dément pour Conte et pour Allegri