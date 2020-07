Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste à 70M€ annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 11 juillet 2020 à 14h45 par A.D.

Sous contrat avec le Napoli jusqu'en juin 2023, Kalidou Koulibaly figurerait sur les tablettes du PSG et de Manchester City. Malgré tout, le défenseur sénégalais se verrait bien finir sa carrière du côté de Naples.

Kalidou Koulibaly quittera-t-il le Napoli ? Malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2023, l'international sénégalais pourrait faire ses valises et quitter les Azzurri cet été. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG et à Manchester City. En effet, d'après les dernières indiscrétions d' Il Mattino , Leonardo et Pep Guardiola pourraient se livrer un énorme bras de fer cet été pour le recrutement de Kalidou Koulibaly. Un duel à hauteur de 70M€, puisque Gennaro Gatttuso réclamerait cette somme pour laisser filer son défenseur de 29 ans. En ce qui le concerne, Kalidou Koulibaly serait prêt à finir sa carrière au Napoli.

Kalidou Koulibaly prêt à rester à Naples à vie !