Mercato - LOSC : Campos active une nouvelle piste pour remplacer Osimhen !

Publié le 11 juillet 2020 à 14h00 par La rédaction

Afin de pallier les départs de Loïc Rémy (Benevento) et celui de plus en plus probable de Victor Osimhen à Naples, Luis Campos s’activerait en interne et aurait une nouvelle piste située en France.

Quel sera le nouveau visage de l’attaque de LOSC ? Avec les départs de Loic Rémy, parti à Benevento en Italie et celui de Victor Osimhen vers Naples comme révélé en exclusivité dans le10sport.com, le club nordiste doit recomposer son animation offensive. Luis Campos, le directeur sportif du LOSC a donc multiplié les pistes ces dernières semaines comme celle menant à Marcos Paulo de Fluminense ou encore Jonathan David de La Gantoise. Outre ces deux pistes onéreuses, Lille aurait décidé de réactiver une piste bien connue de la cellule de recrutement lilloise…

Guirassy ciblé par le LOSC