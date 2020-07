Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de gueule de Koulibaly sur son avenir !

Publié le 11 juillet 2020 à 11h15 par A.D.

Alors que son futur à Naples serait incertain, Kalidou Koulibaly serait dans le viseur du PSG et de Manchester City en particulier. Interrogé sur son avenir, l'international sénégalais s'est livré à cœur ouvert.

Alors que Thiago Silva quittera le PSG à la fin de la saison européenne, Leonardo envisagerait toujours de recruter Kalidou Koulibaly. Selon les informations d' Il Mattino , divulguées ce vendredi, le PSG serait même un prétendant à prendre « très au sérieux » . Toutefois, le club de la capitale devrait être contrarié par Manchester City sur ce dossier. A en croire le média transalpin, Pep Guardiola serait également dans le coup pour Kalidou Koulibaly et serait même en pole position pour le recruter cet été. De son côté, le défenseur de Naples ne veut pas entendre parler d'un départ. Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport , Kalidou Koulibaly a fait passer un message clair sur son avenir.

«Cela me dérange d'être associé à tel ou tel club tous les jours»