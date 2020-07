Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion décisive pour Quique Setién ?

Publié le 11 juillet 2020 à 9h30 par A.D.

Alors que ses débuts au FC Barcelone laissent à désirer, Quique Setién serait en grand danger quant à son avenir. Lors d'une réunion organisée mercredi, le coach du Barça aurait été rassuré par Eric Abidal et Ramon Planes.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Quique Setién serait de plus en plus incertain. Nommé en janvier à la tête du FC Barcelone, le coach de 61 ans pourrait faire ses valises après seulement quelques mois. En tête de la Liga avant la reprise, le Barça a perdu plusieurs points précieux lors des derniers rendez-vous. Ce qui pourrait couter le titre au club catalan, mais surtout la tête de Quique Setién. En effet, le technicien du FC Barcelone aurait perdu du crédit vis-à-vis de de ses joueurs, qui ne lui feraient plus confiance, et pourrait ainsi être poussé vers la sortie très prochainement. A moins que...

Quique Setién rassuré par Abidal et Planes ?