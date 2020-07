Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri prêt à prendre tout le monde de court ?

Publié le 11 juillet 2020 à 9h45 par A.C.

Massimiliano Allegri, annoncé comme le grand favori pour la succession de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, pourrait prendre une décision surprenante.

Considéré comme l’un des meilleurs techniciens en circulation actuellement, Massimiliano Allegri fait saliver un grand nombre de clubs. C’est notamment le cas en Angleterre avec Manchester United, mais également en Espagne avec le Real Madrid. En France on pense aussi à lui, puisque le 25 mai dernier, nous vous expliquions que Leonardo continue de penser à lui pour succéder à un Thomas Tuchel qui ne fait plus vraiment l’unanimité.

Allegri aurait finalement décidé de rester en Italie