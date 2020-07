Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce terrible constat sur l’avenir de Cavani...

Publié le 11 juillet 2020 à 15h15 par A.C.

Parti du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani va avoir du mal à retrouver un nouveau gros club, à ses conditions.

Depuis le 30 juin dernier, minuit, Edinson Cavani n’est plus un joueur du Paris Saint-Germain. A la différence de Thiago Silva ou encore Eric Maxim Choupo-Moting, l’Uruguayen a en effet refusé de prolonger son contrat, pour terminer la saison avec le PSG. Il cherche désormais un nouveau club en Europe, mais ses exigences semblent effrayer ses courtisans. Selon nos informations, le Napoli rêve d’un retour de Cavani, tandis que la presse italienne évoque depuis plusieurs semaines l’AS Roma, qui pourrait être rachetée par un fond d’investissements américain.

« Cavani demande 12M€ nets par an, sur deux ans. Personne ne peut se le permettre en Serie A »