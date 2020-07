Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Cavani pourrait bien être…

Publié le 11 juillet 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG fin juin, Edinson Cavani aurait une belle cote sur le marché des transferts. Et il pourrait finalement terminer à l’AS Rome…

Au même titre que Thomas Meunier et Thiago Silva, Edinson Cavani ne poursuivra pas l’aventure avec le PSG la saison prochaine puisque le contrat du buteur uruguayen est arrivé à expiration fin juin. D’ailleurs, plusieurs cadors étrangers comme l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan ont été annoncé sur les traces de Cavani ces derniers mois, et finalement, c’est une autre écurie qui ambitionne d’attirer l’ancien numéro 9 du PSG dans le cadre de son opération rachat.

Un candidat au rachat de l’AS Rome a contacté Cavani