Mercato - PSG : Une nouvelle menace XXL dans le dossier Alaba ?

10 juillet 2020

Annoncé les tablettes du PSG, David Alaba pourrait quitter le Bayern Munich à un an de la fin de son contrat. Et son profil intéresserait également Manchester City.

Quel sera l’avenir de David Alaba ? À un an de la fin de son contrat, l’international autrichien n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Bayern Munich. Alors que les Bavarois souhaiteraient le prolonger, un prix aurait toutefois été fixé en cas de transfert : entre 60 et 80M€. Une somme abordable pour certains cadors européens qui se sont positionnés sur le dossier comme le PSG. Leonardo voudrait s’offrir le latéral gauche allemand pour remplacer Thiago Silva. Une piste qui serait sur le point de se compliquer pour le directeur sportif du PSG à cause de l'accélération de Manchester City et Pep Guardiola dans le dossier …

David Alaba attend la décision du TAS