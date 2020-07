Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme annonce sur le retour de Xavi !

Publié le 12 juillet 2020 à 0h00 par La rédaction

Candidat aux prochaines élections présidentielles du FC Barcelone, Victor Font assure vouloir faire de Xavi l’entraîneur du club catalan et veut le placer au centre de son projet.

Les performances de Quique Setién ne semblent pas convaincre tout le monde au FC Barcelone. Comme le10sport vous l’avait révélé en exclusivité, le Barça a déjà deux noms en tête pour la succession de Quique Setién, Ronald Koeman et Xavi. Cependant, l’ancien joueur du FCB et actuel entraîneur d’Al Sadd vient de prolonger son contrat avec le club qatari. Il existerait toutefois une clause spéciale Barça dans ce contrat, ce qui pourrait permettre à l’Espagnol de retourner en Catalogne dans quelque mois. En 2021, les élections présidentielles auront lieu au FC Barcelone. Le candidat à ce poste Victor Font a assuré qu’il voulait faire venir Xavi s’il venait à être élu.

« Il sera le centre autour duquel tout le projet va pivoter »