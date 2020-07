Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un ancien du club voudrait relancer une pépite de Zidane !

Publié le 11 juillet 2020 à 23h00 par D.M.

Nouvel entraîneur du Betis Seville, Manuel Pellegrini voudrait recruter Brahim Diaz, en grande difficulté au Real Madrid. Getafe et la Real Sociedad auraient également coché son nom.

Arrivé en janvier 2019, Brahim Diaz pourrait être contraint de quitter le Real Madrid lors du prochain mercato afin de retrouver du temps de jeu. Le jeune milieu offensif (20 ans) n’a disputé que 31 minutes en championnat cette saison et ne figure pas dans les plans de Zinedine Zidane. Ce samedi, Estadio Deportivo annonce que Brahim Diaz pourrait prendre la direction du Betis Séville où il pourrait rejoindre Manuel Pellegrini qu'il avait connu lors de son passage à Manchester City.

Pellegrini veut mettre la main sur Brahim Diaz