Mercato - ASSE : Talent, prix… Puel s’enflamme pour sa dernière recrue

Publié le 12 juillet 2020 à 6h45 par T.M.

Prêté avec option d’achat par Braga, Yvan Neyou évoluera la saison prochaine à l’ASSE. Un renfort évoqué par Claude Puel.

Du côté de l’ASSE, Claude Puel veut profiter de cette intersaison pour mettre en place son projet, notamment axé sur la jeunesse. Devant également aussi faire avec des moyens réduits, les Verts doivent s’adapter pour recrutement. Il n’empêche que les Stéphanois ont déjà enregistré certains renforts pour la saison prochaine. Le dernier en date ? Yvan Neyou, milieu de terrain de 23 ans, prêté avec option d’achat par Braga. Ce dernier va donc venir apporter un peu plus dans l’entrejeu de Claude Puel, qui est déjà sous le charme de sa recrue estivale.

« Un joueur qui a un profil et des attitudes très intéressantes »