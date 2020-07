Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel a une stratégie pour sa prochaine recrue !

Publié le 12 juillet 2020 à 1h45 par La rédaction

En quête d’un latéral gauche pour renforcer la défense de l’ASSE la saison prochaine, Claude Puel aurait jeté son dévolu sur le Grec Dimitrios Giannoulis du PAOK Salonique. Et le coach français aurait déjà un plan en tête…

Claude Puel cherche à se renforcer. Comme révélé par l’Equipe , l’ASSE s’intéresse à un certain Dimitrios Giannoulis pour renforcer sa défense la saison prochaine. L’international grec du PAOK Salonique, qui a disputé 41 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, serait une des grandes priorités de Claude Puel pour le côté gauche de la défense. Et d’après les dernières informations, Saint-Etienne serait le plus avancé dans ce dossier…

Un échange au programme pour Giannoulis ?