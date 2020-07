Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un obstacle à 5M€ dans ce dossier de Claude Puel ?

Publié le 5 juillet 2020 à 22h45 par La rédaction

En quête de jeunes prometteurs pour renforcer l’ASSE, Claude Puel aurait réactivé la piste menant à Dimitrios Giannoulis, international grec. Une piste qui présenterait malheureusement un problème de taille.

L’ASSE risque d'être active dans ce mercato estival. En plein renouvellement exigé par Claude Puel, Saint-Étienne entame un nouveau cycle avec au cœur du projet, les jeunes. Une politique qui a déjà débuté avec les arrivées de Jean-Philippe Krasso et prochainement d’Adil Aouchiche mais qui devrait se poursuivre avec d’autres recrues. En effet, Claude Puel souhaite renforcer l’ASSE sur quatre postes et parmi l’un d’eux, le poste de latéral gauche. Afin de remplacer Miguel Trauco, plus désiré par Claude Puel, la cellule de recrutement aurait réactivé la piste menant à Dimitrios Giannoulis du PAOK Salonique en Grèce. Malheureusement, cette piste présenterait un problème de taille pour Claude Puel et l’ASSE…

Giannoulis trop cher