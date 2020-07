Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane s'enflamme pour l'une de ses recrues estivales !

Publié le 12 juillet 2020 à 1h00 par La rédaction

Alors qu’il enchaîne les bonnes prestations avec le Real Madrid, Ferland Mendy a été félicité par Zinedine Zidane en conférence de presse.

Arrivé au Real Madrid en provenance de l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato estival, Ferland Mendy s'est vite acclimaté au championnat espagnol et à sa nouvelle équipe. Après une saison prolifique avec l’OL, l’ancien latéral gauche du Havre AC a décidé de poursuivre sa carrière sous les ordres de Zinedine Zidane. Après la victoire des Merengue face à Alavès (2-0) en Liga, l’entraîneur du Real Madrid a félicité son jeune latéral gauche.

« C'est la première année pour lui ici. Il est au niveau »