Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça coince pour le départ d’un buteur de Zidane !

Publié le 12 juillet 2020 à 0h30 par La rédaction

Courtisé en Premier League et par le Milan AC, Luka Jovic n’a pas connu l’adaptation espérée en Liga après une superbe saison à l’Eintracht Francfort. Si Zinedine Zidane pourrait envisager le départ de l’international serbe du Real Madrid, celui-ci est encore loin d'être acté…

L’avenir de Luka Jovic semble toujours aussi incertain. Un an après son arrivée en provenance de l’Eintracht Francfort contre 60M€, l’international serbe n’a pas réussi à s’adapter du côté du Real Madrid. Avec un bilan très maigre en championnat (2 buts et 1 passe décisive seulement en 16 rencontres de championnat), le Serbe semble plus que jamais sur le départ, malgré les récentes déclarations de Zidane, qui affirme compter sur lui. Leicester City manifesterait de plus en plus son intérêt pour l’attaquant des Merengue , mais le Milan AC serait bel et bien en tête dans ce dossier. Pourtant, quelque chose semble coincer…

Un bonus de trop ?