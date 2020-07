Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une fenêtre de tir à 50M€ pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 12 juillet 2020 à 0h15 par A.D.

Alors que Thiago Silva va quitter le PSG à la fin de la saison européenne, Leonardo songerait à recruter Milan Skriniar pour le remplacer. Le directeur sportif parisien pourrait rafler la mise l'été prochain pour une somme proche de 50M€.

Après huit saisons de bons et loyaux services, Thiago Silva va quitter le PSG. En fin de contrat le 30 juin, O Monstro a étendu son bail avec le club de la capitale pour poursuivre l'aventure en Ligue des Champions sous les couleurs Rouge et bleu . Pour combler l'absence de Thiago Silva la saison prochaine, Leonardo aurait déjà étudié plusieurs pistes, et notamment celles menant à Kalidou Koulibaly et Milan Skriniar. En ce qui concerne le défenseur slovaque, l'Inter pourrait lui accorder un bon de sortie cet été selon les dernières informations du Corriere della Sera .

Un transfert à moins de 50M€ pour Milan Skriniar ?