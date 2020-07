Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Loin du Barça, cet international français a retrouvé le sourire…

Publié le 13 juillet 2020 à 5h30 par T.M.

Pleinement épanoui aujourd’hui à Everton, Lucas Digne ne regrette pas d’avoir quitté le FC Barcelone.

Arrivé au FC Barcelone 2016, Lucas Digne savait clairement où il mettait les pieds en venant en concurrent de Jordi Alba. Finalement, n’ayant pas tant de jeu que ça à se mettre sous la dent, l’international français a finalement fait ses valises 2 plus tard. En 2018, Digne a pris la direction de l’Angleterre pour s’installer à Everton. Et sur les bords de la Mersey, l’ancien du PSG retrouve le sourire, étant aujourd’hui l’un des hommes forts de Carlo Ancelotti chez les Toffees. D’ailleurs, Lucas Digne ne regrette en aucun cas d’avoir quitté la Catalogne.

Digne heureux à Everton