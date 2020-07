Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme annonce d'Ancelotti sur James Rodriguez !

Publié le 9 juillet 2020 à 22h00 par La rédaction

Ancien entraîneur du Real Madrid et aujourd'hui à Everton, Carlo Ancelotti s’est prononcé sur l’avenir de James Rodriguez, ayant un avis bien tranché sur ce qui attend le Colombien.

James Rodriguez ne vit pas les meilleurs moments de sa carrière au Real Madrid. Mis de côté par Zinedine Zidane, le milieu offensif colombien n’a disputé que huit petits matches en Liga cette saison. Arrivé chez les Merengue pour 75M€ après une Coupe du monde 2014 étincelante, l’international colombien n’a jamais réellement réussi à se faire une place sous le maillot madrilène. La direction espagnole souhaiterait alors se séparer de son joueur. Florentino Pérez lui aurait même déjà fixé un prix. Mais pour Carlo Ancelotti, James Rodriguez devrait rester en Espagne cet été.

« Je pense qu'il continuera à être un joueur du Real Madrid »