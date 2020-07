Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG s’inquiète pour Kylian Mbappé !

Publié le 13 juillet 2020 à 4h00 par A.M.

L'avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat court jusqu'en juin 2022, fait beaucoup parler. Et du côté du PSG, on a conscience que si les résultats ne suivent pas, le Champion du monde pourrait partir.

Durant l'été 2017, le Paris Saint-Germain frappait très fort en s'offrant Kylian Mbappé grâce à un prêt assorti d'une option d'achat de 180M€. Un énorme coup compte tenu du fait que le jeune français était déjà considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial. Un statut qu'il a confirmé ces trois dernières années, au point d'être identifié par le Real Madrid comme son grand objectif. Et alors que le contrat de Kylian Mbappé court jusqu'en juin 2022, le temps presse et du côté du PSG, on a bien conscience de la situation.

«Si les résultats ne sont pas là...»