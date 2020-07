Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à prendre une décision radicale pour l'avenir de Neymar ?

Publié le 12 juillet 2020 à 8h45 par H.G.

Alors que Neymar est sous contrat jusqu’en juin 2022 au PSG, le club de la capitale aurait d’ores et déjà établi une feuille de route précise pour l’avenir de l’international brésilien dans un contexte où les négociations pour une prolongation de son bail n’auraient aucunement avancé.

L’avenir de Neymar n’a de cesse d’agiter les coulisses du PSG depuis l’arrivée de l’international brésilien dans la capitale française en 2017. L’été dernier déjà, l’ancien joueur de Santos souhaitait faire son grand retour au FC Barcelone, mais le club catalan n’a jamais réussi à concrétiser le come-back de son ancien numéro 11 faute de moyens financiers suffisants, chose ayant conduit l’attaquant de 28 ans à rester à Paris où il s’est rapidement remobilisé. Désormais, alors que le Barça n’aurait toujours pas oublié son rêve de le faire revenir pour combler ses carences offensives, le PSG commence dès maintenant à penser sur le plus long terme avec Neymar, comme l’a expliqué Leonardo dans un entretien accordé au Journal du Dimanche il y a quelques semaines. Mais avant toute chose, il faudra que le numéro 10 parisien accepte de prolonger son bail dans la capitale française. Et face à cette incertitude, les dirigeants du PSG auraient d’ores et déjà fixé un cap précis quant à l’avenir du natif de Mogi das Cruzes du côté du Parc des Princes.

