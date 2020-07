Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar se ferait une raison pour son avenir…

Publié le 12 juillet 2020 à 5h15 par T.M.

En Espagne, on assurait que Neymar était toujours décidé à retrouver le FC Barcelone cet été. Toutefois, il semblerait que le joueur du PSG se soit une raison à ce sujet et concernant son avenir avec le club de la capitale.

L’été dernier, le marché des transferts s’est déroulé au rythme des rumeurs sur l’avenir de Neymar. Après 2 saisons au PSG, le Brésilien voulait tout faire pour retrouver le FC Barcelone. Finalement, il n’a pu avoir gain de cause, les deux clubs n’ayant pas réussi à trouver de terrain d’entente. Si le joueur de 28 ans était alors reparti pour une 3ème saison avec le club de la capitale, son désir de retrouver les Blaugrana serait resté intact. En effet, un retour de flamme était prévu pour cet été entre le Barça et Neymar. Le coronavirus est ensuite passé par là, chamboulant alors les plans du club catalan. Une situation compliquée qui rendrait impossible un retour au Camp Nou. Et le principal intéressé en serait bien conscient…

Une nouvelle saison avec le PSG !