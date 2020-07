Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koulibaly prévient Leonardo !

Publié le 12 juillet 2020 à 5h00 par A.M.

En quête d'un nouveau défenseur central afin de compenser le départ de Thiago Silva, le PSG pourrait bien tenter le coup pour Kalidou Koulibaly. Mais le Sénégalais se sent bien à Naples.

Cet été, le Paris Saint-Germain sera en quête d'un nouveau défenseur central afin de remplacer Thiago Silva. Dans cette optique, le nom de Kalidou Koulibaly revient avec instance. Un dossier qui s'annonce compliqué à cause de la concurrence de Manchester City, mais également du prix réclamé par Naples qui pourrait être supérieur à 70M€. Et ce n'est pas puisque le défenseur semble se sentir bien à Naples.

Koulibaly douche les espoirs de Leonardo