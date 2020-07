Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole met fin au feuilleton Neymar !

L’avenir de Neymar devrait s’écrire au PSG la saison prochaine. Le FC Barcelone n’a pas les moyens de s’offrir l’international brésilien, tandis que le Real Madrid aurait abandonné ce dossier.

Il y a un an, l’avenir de Neymar faisait les grands titres de la presse sportive. Et pour cause. L’attaquant brésilien était prêt à quitter le PSG pour retrouver ses compères Luis Suarez et Lionel Messi au FC Barcelone. Un feuilleton qui a animé le dernier mercato estival et qui s’est clos après des semaines remplies d'incertitude. Au cours de cette période, les réunions entre le PSG et le club catalan se sont succédé. Mais finalement, les deux parties n’ont trouvé aucun terrain d’entente. Neymar est donc resté à Paris cette saison, mais la presse espagnole n’a eu de cesse de relancer ce dossier en indiquant que l’attaquant voulait à tout prix rejoindre le FC Barcelone lors du prochain mercato estival. Mais ce samedi, cette même presse espagnole indique que l’international brésilien devrait finalement rester au PSG.

La crise sanitaire a chamboulé les plans du Barça

Ce mardi, Josep Maria Bartomeu jetait un froid sur une possible arrivée de Neymar. Le président du FC Barcelone a indiqué au micro de RAC1 que son club n’avait pas les moyens de rapatrier l’attaquant brésilien cet été : « Le retour de Neymar ? C'est très peu probable parce que la situation économique est très compliquée dans les grands clubs. » Le feuilleton Neymar ne devrait pas connaitre de nouveaux épisodes cet été. Selon les informations de Marca divulguées ce samedi, le FC Barcelone aurait mis de côté ce dossier en raison de ses soucis financiers causés par les retombées de la crise sanitaire. Pourtant, le média espagnol Cuatro indiquait le 4 juillet dernier que club catalan pourrait s’offrir Neymar en procédant à un échange. Antoine Griezmann et Philippe Coutinho ont été cités comme monnaie d’échange, mais le Français n’aurait pas l’intention de quitter la Catalogne, tandis que le joueur prêté au Bayern Munich privilégierait un départ vers la Premier League selon les informations de Mundo Deportivo . Le FC Barcelone serait donc contraint de repousser son offensive. Une situation qui pouvait faire les affaires du Real Madrid, également intéressé par Neymar lors de l'été 2019.

Neymar pas dans les plans du Real Madrid

Et si le Real Madrid en profitait pour tenter sa chance ? En effet, lors du dernier mercato estival, la presse espagnole mettait en avant l’intérêt du FC Barcelone. Mais le club madrilène avait également coché le nom de l’attaquant brésilien. Ancien agent de Neymar, Wagner Ribeiro avait déclaré en mai dernier que Florentino Perez rêvait de le recruter : « Je suis allé plusieurs fois à Madrid, car l'objectif de Florentino Pérez était de recruter Neymar. L'année dernière, en mai, j'étais avec lui dans son bureau. Il m'a dit qu'il avait ce rêve de signer Neymar . » Néanmoins, un transfert de l’attaquant ne semble plus être à l’ordre du jour. Marca indique ce samedi que les dirigeants madrilènes n’envisageraient aucune opération pour tenter de recruter Neymar. Le joueur de 28 ans ne figurerait plus dans les plans du Real Madrid également durement touché pas l’arrêt des compétitions. Un nouveau point de chute qui s’efface pour Neymar qui devrait toujours porter le maillot du PSG la saison prochaine..

