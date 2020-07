Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 11 juillet 2020 à 19h00 par D.M.

Philippe Coutinho va prochainement retourner au FC Barcelone. Mais le Brésilien ne devrait pas s’éterniser en Catalogne et privilégierait un départ vers la Premier League même s’il attendrait la fin de la Ligue des champions pour sceller son avenir.

Prêté cette saison au Bayern Munich, Philippe Coutinho devrait retourner au FC Barcelone une fois la saison terminée puisque le club allemand ne lèvera pas l’option d’achat présente dans le contrat du Brésilien et fixée à 120M€. Toutefois, le joueur ne devrait pas porter le maillot blaugrana l’année prochaine. En effet, selon des informations d' ESPN , le FC Barcelone ne compterait plus sur lui et voudrait le vendre lors du prochain mercato afin de récupérer des liquidités qui serviront à financer le transfert de Lautaro Martinez. Mais pour l’heure, la question de son avenir semble loin d’être une priorité pour Philippe Coutinho.

Coutinho privilégie la Premier League