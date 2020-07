Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas se fixe un objectif pour l’après OM !

Publié le 12 juillet 2020 à 6h00 par T.M.

Alors qu’André Villas-Boas a finalement fait le choix d’honorer sa dernière année de contrat avec l’OM, le Portugais semble déjà avoir une idée de ce qu’il souhaite faire après…

Suite au départ d’Andoni Zubizarreta, l’avenir d’André Villas-Boas était plus qu’incertain. En effet, l’entraîneur de l’OM avait lié son sort à celui de l’Espagnol et tout le monde s’attendait donc à voir partir le Portugais, un an seulement après son arrivée. Finalement, après réflexion et les marques d’affection de son vestiaire, Villas-Boas est revenu sur sa décision, choisissant de rester pour sa dernière année de contrat sur la Canebière. Ayant d’ailleurs refusé une offre de prolongation, le Special Two devrait alors faire ses valises à l’été 2021. Pour aller où ensuite ? Le technicien de 42 ans a évoqué une piste.

« J’aimerais pouvoir entraîner une sélection »