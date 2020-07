Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kachkar, Tapie... Cette sortie lourde de sens sur les intentions de McCourt !

Publié le 12 juillet 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que le duo Boudjellal-Ajroudi fait grandement parler ces derniers jours, Christophe Bouchet estime que leur projet finira par convaincre Frank McCourt.

« Je les ai sentis à l’écoute dès le début. C’est la presse qui dit le contraire. Il était vendeur l’année dernière, pourquoi plus maintenant ? Il a même donné les chiffres et à quel prix il veut sortir. On n’est pas parti (sur le projet) comme ça… On veut investir et créer de la richesse à l’OM . » Mohamed Ayachi Ajroudi l'a assuré, il est convaincu que Frank McCourt finira par céder et acceptera de vendre l'OM malgré les nombreux démentis de l'entourage du Bostonien. Un avis partagé par Christophe Bouchet.

«Si l'offre est solide et sérieuse, on imagine que McCourt est prêt à l'entendre»