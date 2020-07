Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lucas Digne justifie son départ du Barça !

Publié le 12 juillet 2020 à 21h30 par La rédaction

En difficulté à Barcelone, où il ne trouvait pas sa place, Lucas Digne a fait le choix il y a deux ans de rejoindre Everton. Une décision qu’il ne regrette pas.

Lorsqu’il a débarqué à Barcelone en provenance du PSG, Lucas Digne espérait s’imposer au sein de l’effectif catalan. Mais face à la concurrence de Jordi Alba, le Français s’est très vite retrouvé sur la touche. Désireux de continuer à jouer même dans un club moins huppé, l'ancien Lillois a rejoint Everton en 2018. Venu chez les Toffees pour se relancer Lucas Digne a atteint son but puisqu’il est aujourd’hui un cadre de Carlo Ancelotti.

« J’avais besoin de jouer »