Mercato - PSG : 65M€ pour relancer la succession de Thiago SIlva ?

Publié le 12 juillet 2020 à 20h45 par La rédaction

A la recherche d’un nouveau défenseur central pour cet été après les départs gratuits de Thiago Silva et Tanguy Kouassi, le PSG aurait jeté son dévolu sur l’international slovaque de l’Inter, Milan Skriniar. Cependant, Paris pourrait faire face à une énorme concurrence dans ce dossier…

L’avenir de Milan Skriniar à l’Inter Milan semble devenir de plus en plus flou. Loin de ses excellentes performances en Serie A et sur la scène européenne, l’international slovaque pourrait, comme révélé par la presse italienne, faire partie des joueurs qu’Antonio Conte envisagerait de vendre. Le PSG s’en frotterait donc les mains, puisque Leonardo serait toujours à la recherche d’un nouveau défenseur central afin de pallier les départs de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi. Cependant, la concurrence pourrait être rude…

Manchester United soumet déjà une offre