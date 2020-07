Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri, maintenant ou jamais pour Leonardo ?

Publié le 12 juillet 2020 à 17h30 par A.C.

Si Leonardo souhaite vraiment placer Massimiliano Allegri sur le banc du Paris Saint-Germain, le moment est peut-être venu !

Certains se demandent si Thomas Tuchel serait encore le Paris Saint-Germain, sans la crise sanitaire du COVID-19. L’Allemand est loin de faire l’unanimité, surtout depuis l’arrivée de Leonardo. Les deux hommes forts du PSG ne sont pas vraiment sur la même longueur d’ondes. En effet, Leonardo aimerait voir un autre profil diriger l’équipe. Son favori n’est autre que Massimiliano Allegri, une piste dont le10sport.com vous parle depuis plusieurs mois déjà. La relation entre le directeur sportif du PSG et Allegri est d’ailleurs très bonne et, après une année sabbatique, l’ancien de la Juventus semble fin prêt à revenir aux affaires. Et pourquoi pas en France ?

Allegri veut trouver un gros club le plus rapidement possible

Car le Paris Saint-Germain ne laisse pas insensible Massimiliano Allegri ! D’après les informations de Tuttosport , le technicien italien a l’intention de trouver un poste cet été. Ses exigences sont claires : il veut un projet solide, avec des moyens conséquents et un contrat longue durée. Après cinq années à la Juventus, il souhaiterait en effet monter une nouvelle équipe capable de tutoyer les sommets en championnat comme en Europe. Ça tombe bien, le PSG a tout ça et Tuttosport assure que c’est une piste qui tenterait bien Allegri. A Paris il pourrait enfin avoir sa première expérience hors des frontières italiennes, avec des moyens plus importants encore qu’à la Juventus, ainsi que des stars comme Kylian Mbappé et Neymar. Avec un profil plus proche de Carlo Ancelotti et de Laurent Blanc que d’Unai Emery ou Thomas Tuchel, il symboliserait un retour aux sources du projet parisien, avec une approche plus pragmatique et une touche plus italienne.

