Mercato - PSG : Cette indication à 150M€ qui pourrait tout changer pour Allegri...

Sans club depuis son départ de la Juventus à la fin de la dernière saison, Massimiliano Allegri figurerait sur les tablettes du PSG et de l'Inter. Alors qu'Antonio Conte a rejoint les Nerazzurri l'été dernier, le club milanais pourrait être contraint de payer la somme folle de 150M€ en cas de licenciement. Pour cette raison, l'Inter n'aurait plus qu'à espérer une démission d'Antonio Conte pour pouvoir se jeter sur Massimiliano Allegri.

Alors qu'il ne faisait plus l'unanimité à la Juventus, Massimiliano Allegri a fait ses valises à la fin de la saison 2018-2019. Remplacé par Maurizio Sarri chez les Bianconeri , le natif de Livourne n'a toujours pas retrouvé de banc. Toutefois, Allegri, qui serait dans le viseur du PSG et de l'Inter, pourrait bientôt trouver chaussure à son pied. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale n'a pour le moment aucune raison de se séparer de Thomas Tuchel. Présent sur tous les tableaux, le PSG de Tuchel peut réaliser un fabuleux quadruplé avec la Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et surtout la Ligue des Champions. Malgré tout, Leonardo rêve toujours d'attirer Massimiliano Allegri à Paris et pourrait profiter d'un faux pas de l'Allemand pour convaincre Doha et les hautes sphères du PSG. Alors que l'Inter serait également sur ses traces, Massimiliano Allegri aurait des revendications bien précises. Selon les dernières informations de Tuttomercatoweb , l'Italienpourrait réclamer un contrat de trois saisons à l'Inter, avec un salaire compris entre 10 et 12M€, soit ce que percevrait Antonio Conte actuellement. Ayant la possibilité de satisfaire Allegri, les Nerazzurri auraient un autre problème à régler : Antonio Conte.

Une facture à 150M€ pour remplacer Antonio Conte ?