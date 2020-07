Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une précision importante sur l'intérêt de Conte pour Vidal ?

Publié le 12 juillet 2020 à 10h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de l’Inter Milan depuis plusieurs semaines désormais, Arturo Vidal pourrait être notamment une solution de substitution au dossier Tonali pour Antonio Conte.

Le milieu de terrain est l’un des axes que l’Inter chercherait à renforcer en priorité cet été. Le club nerazzurro pourrait d’ailleurs faire du ménage dans ce secteur de jeu puisque Borja Valero, Matias Vecino ou encore Roberto Gagliardini seraient poussés vers la sortie. Pour pallier un ou plusieurs départs au milieu de terrain, le club lombard s’est donné deux cibles : Sandro Tonali et Arturo Vidal. Une hiérarchie semble toutefois être établie entre les deux dossiers.

Vidal plan B en cas d’échec pour Tonali