Mercato - Real Madrid : Un transfert à 70M€ pour cette pépite suivie par Zidane ?

Publié le 12 juillet 2020 à 19h00 par A.D.

Etincelant sous les couleurs de la Roma, Nicolo Zaniolo aurait séduit Zinedine Zidane. Toutefois, le Real Madrid devra sortir le chéquier pour se l'offrir.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de la Roma, Nicolo Zaniolo aurait tapé dans l'oeil de Zinedine Zidane. Toutefois, le coach du Real Madrid serait loin d'être seul sur ce dossier. D'après les dernières indiscrétions de Tuttosport , le technicien français serait en concurrence avec Tottenham, la Juventus et l'Inter. D'ailleurs, Nerazzurri et Bianconeri auraient pris les devants sur ce dossier et le club emmené par Antonio Conte serait même légèrement en avance sur son concurrent turinois.

L'AS Rome réclamerait 70M€ pour Zaniolo