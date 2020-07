Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un crack italien prêt à snober Zidane ?

Publié le 12 juillet 2020 à 1h30 par La rédaction

Pisté par le Real Madrid pour renforcer le milieu de terrain des Merengue la saison prochaine, l’international italien Nicolo Zaniolo serait prêt à snober Zinedine Zidane afin de rester à l'AS Roma…

L’avenir de Nicolo Zaniolo semble toujours flou. L’AS Roma est en grande difficulté financière, et pourrait bien être obligée de se séparer de plusieurs de ses stars afin de rééquilibrer les comptes. Ainsi, comme évoqué par la presse italienne, des joueurs comme Lorenzo Pellegrini (pisté par le PSG) ou encore Nicolo Zaniolo (dans le viseur du Real Madrid) pourraient être sacrifiés. Cependant, le joueur pourrait bien décider de laisser Zinedine Zidane de côté…

Zaniolo voudrait rester