Mercato - PSG : Leonardo est définitivement fixé pour ce crack du Real Madrid !

Publié le 12 juillet 2020 à 17h15 par T.M.

Prêté par le Real Madrid à Majorque, Takefusa Kubo éveillerait notamment l’intérêt de Leonardo et du PSG. Toutefois, il semblerait que cette mission soit perdue d’avance pour le club de la capitale.

L’été dernier, Takefusa Kubo a fait son grand retour en Europe. Formé à La Masia, le Japonais n’a finalement pas souhaité retrouvé le FC Barcelone, posant ses valises chez l’ennemi, le Real Madrid. Egalement intéressé, le PSG a vu le joueur de 19 ans, actuellement prêté à Majorque, lui passer sous le nez. Un échec qui n’aurait toutefois pas fait perdre espoir à Leonardo. En effet, ces dernières semaines, la presse espagnole a assuré que le directeur sportif du PSG faisait le pressing pour récupérer le crack de Zinedine Zidane. Le Brésilien se serait même rapproché de Florentino Pérez pour connaitre le prix d’un transfert de Kubo. La réponse aurait alors été claire : 250M€, soit le prix de sa clause libératoire.

Kubo n’est pas à vendre !