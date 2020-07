Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet appel qui pourrait briser les espoirs de Leonardo avec Allegri...

Publié le 12 juillet 2020 à 16h15 par A.D.

Malgré les bonnes performances de Thomas Tuchel cette saison, Leonardo rêve toujours de s'offrir Massimiliano Allegri. Alors que le PSG serait une hypothèse sérieuse pour le coach italien, un appel de l'Inter pourrait tout chambouler.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo, qui a fait son retour au PSG il y a un an, rêve toujours de recruter Massiliano Allegri. De leur côté, les hautes sphères parisiennes présentes à Doha ne penseraient pas à un départ d'un Thomas Tuchel. En effet, l'actuel coach du PSG est toujours en course sur tous les tableaux et a un quart de finale de Ligue des Champions à jouer face à l'Atalanta. Ce dimanche, Tuttosport a toutefois confirmé le rêve de Leonardo d'attirer Allegri vers le PSG. Alors que le club parisien serait une piste concrète pour lui, l'Inter pourrait faire tout basculer.

Un appel de Marotta pourrait éteindre les chances de Leonardo