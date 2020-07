Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ndombele, Sessegnon… Le Barça n’aurait qu’une priorité actuellement !

Publié le 12 juillet 2020 à 15h30 par T.M.

En Angleterre, on persiste à dire que le FC Barcelone serait intéressé par Tanguy Ndombele et Ryan Sessegnon. Toutefois, les deux joueurs de Tottenham ne seraient pas vraiment des priorités actuellement aux yeux des Blaugrana. Explications.

Le FC Barcelone prépare son mercato estival. Ayant déjà enregistré le renfort de Miralem Pjanic, le club catalan prospecte toujours un peu partout pour trouver du sang neuf et renouveler l’effectif de Quique Setien. Pour cela, Eric Abidal et la direction blaugrana regarderaient notamment du côté de Tottenham. En effet, ce dimanche, le Daily Star confirme une information parue il y a quelques jours dans la presse anglaise, expliquant que le Barça viserait bien un gros coup chez les Spurs, souhaitant recruter Tanguy Ndombele et Ryan Sessegnon. N’ayant pas forcément les faveurs de José Mourinho, les deux joueurs pourraient être tentés d’aller voir ailleurs afin de retrouver le sourire. Prendront-ils donc la direction de Barcelone ? Pour le moment, il semblerait que Ndombele et Sessegnon ne soient pas les priorités.

Objectif Lautaro Martinez !

De l’autre côté de l’Angleterre, on affirme donc encore une fois que le FC Barcelone ciblerait un double coup avec Tanguy Ndombele et Ryan Sessegnon. Une vision pas forcément partagée en Espagne. Rebondissent sur cette information du Daily Star, Mundo Deportivo est plus réservé concernant les intentions des Blaugrana avec les deux joueurs de José Mourinho. En effet, comme l’assure le média ibérique, le Barça serait actuellement focalisé sur le dossier Lautaro Martinez. Le buteur de l’Inter Milan retiendrait ainsi toute l’attention des Blaugrana et aucune autre opération ne devrait être lancée avant d’avoir achevé celle-ci. Problème, les négociations avec les Lombards étant compliquées, cela pourrait prendre du temps avant de sa décanter. Pour Ndombele et Sessegnon, il pourrait donc falloir patienter avant de voir la porte s'ouvrir pour une possible arrivée. Mais encore faut-il que l'opportunité de les accueillir se présente pour les Catalans...

Sessegnon n’est pas à vendre