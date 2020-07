Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une porte de sortie prestigieuse pour Luka Jovic ?

Publié le 12 juillet 2020 à 15h00 par La rédaction

Auteur d’une saison décevante du côté du Real Madrid, Luka Jovic pourrait déjà faire ses valises un an après son arrivée. Et le Serbe aurait d'ailleurs vu un prestigieux prétendant venir aux renseignements.

Acheté pour 60M€ l'été dernier par le Real Madrid, Luka Jovic était attendu au tournant. Un an plus tard, le Serbe n’a pas répondu aux attentes du club merengue avec seulement 2 buts marqués pour 24 apparitions. De très faibles statistiques pour l'attaquant de Zinedine Zidane qui serait désormais poussé vers la sortie par le Real Madrid. Ces dernières semaines, on parlait d’un intérêt de l’AC Milan qui serait prêt à relancer Jovic en Serie A, mais récemment un autre gros cador italien aurait fait irruption dans ce dossier.

La Juventus intéressée par un prêt