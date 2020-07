Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Mauvaise nouvelle pour William Saliba ?

Publié le 12 juillet 2020 à 14h45 par La rédaction

Du côté de l'ASSE, on espère toujours parvenir à un accord avec Arsenal pour que Willian Saliba dispute la finale de Coupe de France contre le PSG. Toutefois, les dernières nouvelles ne seraient pas si bonnes.

Prêté par Arsenal à l'ASSE dans la foulée de sa signature chez les Gunners, William Saliba a été une des rares satisfactions de la saison stéphanoise où les difficultés ont été nombreuses notamment en défense. Aujourd’hui, pour les clubs français la saison est terminée ou presque. Le championnat a fermé ses portes, mais certains clubs comme l’AS Saint-Etienne ont encore des matches à jouer et pour les hommes de Claude Puel, c'est une finale de Coupe de France. L’ASSE espère pouvoir compter sur William Saliba pour ce rendez-vous. Mais pour cela, il faudra l’accord d’Arsenal propriétaire du joueur.

Saliba absent face au PSG