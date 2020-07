Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel perd espoir pour William Saliba !

Publié le 10 juillet 2020 à 22h25 par La rédaction mis à jour le 10 juillet 2020 à 22h26

Alors que l’AS Saint-Etienne aimerait qu’Arsenal prolonge le prêt de William Saliba pour qu’il soit présent face au PSG en finale de Coupe de France, Claude Puel a affiché un grand scepticisme sur la possibilité que les Gunners acceptent la requête des Verts.