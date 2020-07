Foot - Mercato - Bayern Munich

EXCLU - Mercato : Ndombele, Bakayoko… Le Bayern Munich cherche au milieu !

Publié le 12 juillet 2020 à 14h00 par Alexis Bernard

Le Bayern Munich prospecte activement le marché à la recherche de nouveaux renforts au milieu du terrain. Avec quelques pistes françaises dans son viseur…

Parmi les chantiers de l’été, le Bayern Munich souhaite reconstruire au milieu du terrain. Les départs quasiment actés de Javi Martinez et Thiago Alcantara (et possiblement celui de Corentin Tolisso, qui intéresse beaucoup de clubs en Europe et notamment Manchester United), incitent les dirigeants à rechercher de nouveaux talents. Avec la signature de Tanguy Kouassi (PSG), les Bavarois ont déjà entamé leur recrutement. Mais une autre recrue, de plus grande ampleur, est envisagée. Et plusieurs noms circulent déjà en coulisses.

Ndombele et Bakayoko sur la liste

Selon nos informations, les profils de Tanguy Ndombele (Tottenham) et Tiémoué Bakayoko (Chelsea) ne laissent pas insensibles du côté du Bayern Munich. Les deux joueurs de l’équipe de France vont être des acteurs du marché des transferts, leur club respectif étant à l’écoute des éventuelles propositions. Comme révélé par le10sport.com, Ndombele est un dossier compliqué puisque Tottenham a dépensé beaucoup d’argent pour le signer il y a un an. Les Spurs veulent récupérer leur mise de départ. L’idée d’un prêt, comme le Bayern Munich a pu le faire ces dernières années pour James Rodriguez (Real Madrid) puis Philippe Coutinho (FC Barcelone) est clairement envisagé. Même chose pour Tiémoué Bakayoko, pour qui Chelsea espère 35 millions d’euros. Les Blues sont à l’écoute et le joueur, qui intéresse le PSG et le Milan AC, est surveillé par de nombreux clubs en Europe (et notamment en Allemagne).