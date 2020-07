Foot - Mercato

Mercato : Laurent Blanc prépare son grand retour !

Publié le 12 juillet 2020 à 13h30 par H.G.

Alors qu’il n’a plus entraîné depuis quatre ans et son départ du PSG, Laurent Blanc est désormais passé à l’action en coulisse avec ses agents pour enfin retrouver un banc. Et plusieurs clubs se verraient bien accueillir celui qu’on surnomme Le Président dans un avenir proche.

Il faut remonter au 21 mai 2016 et un match entre le PSG et l’OM en Coupe de France pour voir Laurent Blanc être présent sur le banc d’une équipe. Depuis son départ du club de la capitale, le technicien français se fait discret. Pourtant annoncé sur les tablettes de nombreuses écuries, le technicien français de 54 ans n’a finalement jamais rejoint le moindre club en quatre ans alors que son bilan en tant qu’entraineur du PSG aurait pu lui ouvrir de nombreuses portes. Mais cette tendance est désormais proche de changer puisque l'ancien l'international français souhaite maintenant retrouver un banc. Comme le10sport.com vous l'a révélé le 8 juin dernier, le Français a coup sur coup repoussé des approches de Fenerbahçe et celles de la sélection des Émirats Arabes Unis. Il en reste que si Laurent Blanc prépare bien son retour pour cet été, sa période d’inactivité est très longue et l'aurait même conduit à revoir ses exigences à la baisse, lui qui avait initialement en ligne de mire de prendre les rênes d’une écurie du gratin européen.

Un rapprochement avec des agents influents

Comme le rappelle le Journal du Dimanche , Laurent Blanc a mis fin à sa collaboration avec Alain Migliaccio et Jean-Pierre Bernès en 2018 lorsque les deux hommes ont cessé de travaillé ensemble. Mais finalement, depuis un an, l’ancien entraineur du PSG a fait le choix de travailler de nouveau avec Alain Migliaccio, tout en se rapprochant de certains grands agents, dont Jorge Mendes. Ainsi, L’EQUIPE annonçait dernièrement que le FC Valence, réputé comme un club proche de l’agent portugais, avait coché le nom du technicien français. Une piste confirmée par l’ancien agent de Zinedine Zidane dans les colonnes de l’hebdomadaire français, bien qu’elle ne soit qu’une idée potentielle parmi d’autres. « Le FC Valence ? Un candidat parmi tant d’autres. On en parle parce que Jorge Mendes a des relations privilégiées avec le propriétaire Peter Lim qui peuvent faciliter les choses », a-t-il explicité. Un énième coup de froid pour Laurent Blanc dans sa quête de retrouver un banc après avoir manqué l’occasion de rejoindre l’OL ces derniers mois. Pour autant, comme l'a bien dit don agent, de nombreuses autres écuries auraient coché son nom, et les chances de voir le Champion du Monde 1998 reprendre du service seraient donc plus fortes que jamais.

Laurent Blanc aurait « 90% » de chances de retrouver un poste !