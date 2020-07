Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme révélation sur un échange Amavi-Ghoulam !

Publié le 12 juillet 2020 à 12h15 par La rédaction

Alors qu’un échange entre Jordan Amavi et Faouzi Ghoulam a été évoqué en Italie, cette opération ne devrait finalement pas se réaliser. Et pour cause...

À Marseille c’est l’heure des ventes. Tout ce qui peut intéresser et rapporter est cessible. Qu’il s’agisse de joueurs à grosse valeur marchande ou de joueurs au contrat court comme Jordan Amavi. Justement, le latéral gauche marseillais, à qui il ne reste qu’un an de contrat et qui a réalisé une bonne saison, serait sur les tablettes du Napoli. Le club italien envisagerait même un échange avec un autre latéral gauche : Faouzi Ghoulam.

Pas d’échange Ghoulam-Amavi