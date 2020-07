Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fixé le cap pour Neymar !

Publié le 12 juillet 2020 à 11h30 par Hadrien Grenier

Engagé avec le PSG jusqu’en juin 2022, Neymar agite de nouveau les coulisses du club de la capitale. Mais cette fois, il ne s’agit pas d’un énième feuilleton le liant au FC Barcelone, mais d’une éventuelle prolongation de contrat. Et alors que rien n’aurait avancé pour l’heure et que le Brésilien ne serait pas considéré comme un élément intransférable, le dossier serait d’ores et déjà bien été pris en main par Leonardo et l'état major parisien.

Le cas Neymar n’a de cesse d’agiter les coulisses du PSG depuis le transfert record du Brésilien en 2017 contre le règlement de sa clause libératoire fixée à 222M€ au FC Barcelone. Le feuilleton a atteint son paroxysme l’été dernier lorsque l’ancien joueur de Santos souhaitait quitter l’écurie parisienne deux ans après son arrivée pour effectuer son grand retour au Barça, qui n’a jamais réussi à digérer son départ aussi bien sportivement qu’en terme d’image. Seulement voilà, si les deux parties souhaitaient alors se réunir, les Catalans ne sont jamais parvenus à trouver d’accord financier avec leurs homologues parisiens, ces derniers ayant fixé des exigences très élevées pour laisser partir leur numéro 10. Des prétentions auxquelles les Blaugrana étaient incapables de répondre du fait de leurs finances limitées, chose qui a finalement conduit Neymar à rester au PSG pour une troisième saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international brésilien a rapidement digéré son départ avorté, et cela en dépit de l’hostilité d’une partie du public du Parc des Princes à son égard, en affichant son meilleur visage sur le terrain et une implication exemplaire. Mais malgré cela, le feuilleton Neymar refait fréquemment surface. En Espagne, et plus particulièrement en Catalogne, son nom est encore associé à celui du FC Barcelone, qui n’aurait toujours pas oublié son rêve de rapatrier son ancien numéro 11, et cela en dépit du fait que ses finances ne semblent toujours pas lui permettre de réaliser une telle opération à court ou moyen terme. En France, le son de cloche est différent, dans la mesure où il est annoncé qu’un départ du PSG du joueur de 28 ans n’est que peu probable au cours de la fenêtre estivale des transferts à venir.

Le PSG à l’écoute des offres cet été, mais un départ de Neymar resterait peu probable !

C’est du moins la tendance annoncée par L’EQUIPE ce dimanche. À en croire les informations publiées par le quotidien français, bien que Neymar ne serait pas considéré comme un élément intransférable par l’état major parisien basé à Doha, le départ du Brésilien serait peu probable. Si une proposition volumineuse venait à être formulée, le club de la capitale pourrait être en mesure de l’étudier, mais une offre de cet acabit aurait finalement peu de chances d’arriver sur les bureaux franciliens au cours d’un mercato estival qui subira de plein fouet l’impact de la pandémie de COVID-19. Selon le média français, les grandes écuries européennes ne pourront pas investir comme à l’accoutumée sur le marché des transferts cet été, chose qui devrait donc, selon toute vraisemblance, conduire Neymar à rester au PSG pour une quatrième saison. Au terme de celle-ci, l’ancien Barcelonais arrivera alors à un an du terme de son contrat le liant aux pensionnaires du Parc des Princes. Et c’est précisément à ce moment-là que le vainqueur des Jeux Olympiques 2016 pourrait se retrouver à la croisée des chemins dans son aventure parisienne.

Ouvert à tout, Neymar devra trancher entre une prolongation et un départ en 2021 !

Comme l’explique L’EQUIPE , deux scénarios seraient envisageables à l’heure actuelle concernant l’avenir de Neymar, qui devrait donc s’écrire au PSG en 2020/2021 : soit le Brésilien prolonge son contrat dans la capitale française, soit il sera vendu à l’été 2021. D’après le quotidien français, un départ libre du numéro 10 parisien au terme de son contrat en 2022 ne serait pas une hypothèse envisagée par Doha, aussi bien pour des motifs économiques que symboliques, l’arrivée de Neymar à Paris ayant eu une portée allant bien au-delà du sport. Reste à savoir ce que décidera l’ancien joueur du FC Barcelone qui, pour l’heure, serait ouvert à toutes les possibilités et ne fermerait aucune porte. Le média sportif rappelle d’ailleurs qu’une réunion était initialement prévue entre le PSG et la famille du joueur, mais la date initialement prévue pour sa tenue s’est finalement avérée être tombée en pleine période du confinement imposée par la crise sanitaire. Par conséquent, cette première rencontre visant à aborder le futur de Neymar au PSG n’a pas pu se tenir, et rien n’aurait donc véritablement avancé dans l’optique d’une éventuelle prolongation de contrat de celui qui est arrivé le même été que Kylian Mbappé dans la capitale française. Et justement, l’international français qui arrivera lui-aussi au terme de son bail en 2022 pourrait s’avérer être un allié de poids pour le PSG dans la perspective d’un renouvellement du contrat de Neymar.

Et si Kylian Mbappé débloquait le feuilleton Neymar ?