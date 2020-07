Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG annonce la couleur pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 12 juillet 2020 à 9h15 par T.M.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les interrogations, du côté du PSG, on sait que pour garder le joyau français, cela passera pas de bons résultats sportifs.

Prolongera ou ne prolongera pas ? Telle est actuellement la question du côté du PSG concernant l’avenir de Kylian Mbappé. A 21 ans, le Français est encore sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la capitale. Toutefois, face à l’intérêt du Real Madrid, Leonardo cherche à faire signer un nouveau bail au protégé de Thomas Tuchel. Mais cela ne s’annonce pas gagné. Selon les dernières informations de L’Equipe , Mbappé prendrait actuellement tout son temps. Bien que prolonger soit une possibilité pour le joueur du PSG, il souhaiterait bien réfléchir avant de prendre sa décision, attendant notamment de voir ce qu’il en est sur le plan sportif. Des résultats qui pèseront d’ailleurs sur son choix.

« Pour garder un joueur de ce niveau-là, le plus important est de maintenir sa motivation »